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Bursa’da sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.İddiaya göre, Alaaddinbey Mahallesi 56. Sokak'taki bağ evinde Yunus T. (27) ile Tuğçe D, yakmak için sobaya benzin döktü. Bu sırada be...