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“Asım Gültekin Dergicilik Okulu” ve “Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu” öğrencileri mezun oldu haberi
Vildan Atasever, oyunculuk hayatını ve ilk tiyatro deneyimini anlattı: haberi
Küçükçekmece’de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı haberi
İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Urso’dan Baykar’a ziyaret haberi
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Bursa’da sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.İddiaya göre, Alaaddinbey Mahallesi 56. Sokak'taki bağ evinde Yunus T. (27) ile Tuğçe D, yakmak için sobaya benzin döktü. Bu sırada be...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Alaaddinbey Mahallesi 56. Sokak'taki bağ evinde Yunus T. (27) ile Tuğçe D, yakmak için sobaya benzin döktü. Bu sırada benzinin parlaması sonucu bağ evinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, yangını söndürüp Yunus T. ile Tuğçe D'yi bağ evinden çıkardı.

Yunus T, ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, Tuğçe D. ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yunus T, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Tuğçe D'nin ise hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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