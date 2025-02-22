Bursa’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi

Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi

Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi

İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi

Kırklareli’nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı haberi