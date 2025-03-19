Bursa’da tarım lisesinin öğrencileri yetiştirdikleri ürünlerle iftar sofraları kuruyor haberi

SEMİH ŞAHİN – Bursa'da 134 yıllık Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde bahçede yetiştirdikleri ürünlerle hazırladıkları iftar menülerini okulun restoranında servis ediyor.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında “Hamidiye Ziraat Mektebi” adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 600 öğrenciyle faaliyetini sürdürüyor.

Tarım, yiyecek içecek hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile gıda teknolojileri alanlarının yer aldığı okulda öğrenciler, tüm alanlarda uygulamalı öğrenim görüyor.

Öğrencilerin yaklaşık 400 dönüm alana sahip lisenin bahçesinde öğretmenlerinin gözetiminde yetiştirdiği sebze ve meyvelerden hazırlanan ürünler, okuldaki satış mağazası ve bazı marketler ile internet üzerinden de satışa sunuluyor.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri de ramazan ayında serada doğal yetiştirdikleri ürünlerle iftar menüsü hazırlıyor.

Öğrenciler tarafından mutfakta lezzetli yemeklere dönüştürülen ürünler, iftar vakti okulun restoranına gelen müşterilere servis ediliyor.

– “Her gün yaklaşık 100 misafir ağırlıyoruz”

Okul Müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, okul ortamında uygulamalı eğitim gören her öğrencinin sektördeki kalifiye eleman seviyesinde çalıştığını söyledi.

Tarlada yetiştirilen doğal ürünlerle öğrencilerin ramazan sofralarını süslediğini belirten Cihan, “Her gün yaklaşık 100 misafir ağırlıyoruz. Seralarımızda, tarlalarımızda, çiftliklerimizde yetiştirdiğimiz doğal ürünler, burada öğrencilerimizin hünerli ellerinden geçerek tabaklarda lezzet şöleni şeklinde misafirlerimize ulaşıyor.” diye konuştu.

Cihan, öğrencilerin kalabalık gruplar halinde gelen misafirleri de ağırlayacak kapasitede çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Sektörü takip eden öğrencilerimiz burada lezzetleri sofraya sunuyor ve iftar menülerimizin fiyatları da piyasa şartlarına göre oldukça uygun. Gramajları yüksek, çeşitliliği fazla. Halkımıza ramazan boyunca açık olan restoranda iftar vakti bireysel müşterilere, gruplara hizmet vermekteyiz.”

Okulun 11. sınıf öğrencisi Hüseyin Cihan da ramazan menüsünün yanı sıra okul içindeki pansiyonda kalan öğrencilerin de yemeklerini hazırladıklarını anlattı.

Sabah pansiyon, akşam da iftar için çalıştıklarını ifade eden Cihan, “Ben mutfak kısmında çorbaların, böreğin ve yemeğin hazırlığını yapıyorum. Bu işi sevdiğim için seçtim. Mutfakla uğraşmaktan keyif alıyorum.” dedi.