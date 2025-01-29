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Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kağıthane’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 32. Sinerji Toplantısı’nda konuştu: haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, BTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuştu: haberi
Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında işbirliği protokolü haberi
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B2Press, 2024’te avro bazında yüzde 90 büyüdü haberi
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul’daki yeni binasının açılışı yapıldı haberi
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Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) – Bursa'da bir tekstil fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti.

Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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