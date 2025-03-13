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Bursa’da temizlediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı haberi
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Bilecik’te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor haberi
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Hyundai Motor Türkiye’den toplumsal cinsiyet eşitliği için Design Jam etkinliği haberi
Edirne’de iş yerinden telefon ve tablet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi
Kronik böbrek hastalıkları erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir haberi
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Bursa’da temizlediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde temizlediği tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.Arabayatağı Mahallesi 2. Kalfa Sokak'taki evinde tabancayı temizleyen Feyza Naz A. (20), iddiaya göre tabancanın ateş alması s...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da temizlediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı haberi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde temizlediği tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Arabayatağı Mahallesi 2. Kalfa Sokak'taki evinde tabancayı temizleyen Feyza Naz A. (20), iddiaya göre tabancanın ateş alması sonucu çenesinin altından yaralandı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Feyza Naz A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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