Bursa’da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Mudanya ilçesinde temizlik işçisinin çöp konteynerinin yanında bulduğu cüzdan, sahibine teslim edildi.

Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Güngör, Yalı Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında bir cüzdan buldu.

Belediye görevlileri içindeki kimlik belgesi aracılığıyla cüzdanı kaybedenin Nermin Ayhan olduğunu tespit etti.

Ayhan'a ulaşan görevlilerden cüzdanı teslim almaya gelen eşi Alahattin Ayhan, gazetecilere, eşinin sabah erken saatlerde şehir dışına gitmek için evden çıktığını ve cüzdanını yanlışlıkla konteynerin yanında unuttuğunu söyledi.

Eşinin, çantasındaki bir şeye bakarken cüzdanını kaybettiğini fark edince çok üzüldüğünü anlatan Ayhan, “Ancak birkaç saat içinde belediye çalışanlarından cüzdanın bulunduğu ve teslim edileceği haberini aldık. Gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış için belediye personeline teşekkür ederim.” diye konuştu.

Cüzdan, tutanak karşılığında Ayhan'a teslim edildi.