SON DAKİKA
Sakarya’da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü haberi
Yalova’nın acil sağlık personeli ikizleri hayat kurtarıyor haberi
Global Ports Holding, Mindelo Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi
Judoda 14 madalya kazanan Berrak’ın hedefi Balkan şampiyonluğu haberi
Bursa’da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi haberi
Bursa’da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli aranıyor haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
Kırklareli’nin tarihi belleği Yayla Mahallesi’nin estetik yapısı yenilenecek haberi
5G destekli yeni Xiaomi Redmi Note 14, Vodafone FLEX’te satışa sunulacak haberi
Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Soykırlı seçildi haberi
Sakarya’da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü haberi
Yalova’nın acil sağlık personeli ikizleri hayat kurtarıyor haberi
Global Ports Holding, Mindelo Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi
Judoda 14 madalya kazanan Berrak’ın hedefi Balkan şampiyonluğu haberi
Bursa’da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi haberi
Bursa’da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli aranıyor haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
Kırklareli’nin tarihi belleği Yayla Mahallesi’nin estetik yapısı yenilenecek haberi
5G destekli yeni Xiaomi Redmi Note 14, Vodafone FLEX’te satışa sunulacak haberi
Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Soykırlı seçildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi haberi

Bursa’da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Mudanya ilçesinde temizlik işçisinin çöp konteynerinin yanında bulduğu cüzdan, sahibine teslim edildi.

Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Güngör, Yalı Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında bir cüzdan buldu.

Belediye görevlileri içindeki kimlik belgesi aracılığıyla cüzdanı kaybedenin Nermin Ayhan olduğunu tespit etti.

Ayhan'a ulaşan görevlilerden cüzdanı teslim almaya gelen eşi Alahattin Ayhan, gazetecilere, eşinin sabah erken saatlerde şehir dışına gitmek için evden çıktığını ve cüzdanını yanlışlıkla konteynerin yanında unuttuğunu söyledi.

Eşinin, çantasındaki bir şeye bakarken cüzdanını kaybettiğini fark edince çok üzüldüğünü anlatan Ayhan, “Ancak birkaç saat içinde belediye çalışanlarından cüzdanın bulunduğu ve teslim edileceği haberini aldık. Gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış için belediye personeline teşekkür ederim.” diye konuştu.

Cüzdan, tutanak karşılığında Ayhan'a teslim edildi.

Cüzdan

İlgili Haberler

Turkcell’in “T.Life” uygulaması, HR Brilliance’ta altın ödül kazandı haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 12:04

Turkcell’in “T.Life” uygulaması, HR Brilliance’ta altın ödül kazandı haberi

Yeşil sahanın şampiyon kızları, okul sıralarında da zirvede haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 12:00

Yeşil sahanın şampiyon kızları, okul sıralarında da zirvede haberi

“Çekçek” arabasıyla dünyayı dolaşan Japon gezgin, Türklerin misafirperverliğine hayran kaldı haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 11:44

“Çekçek” arabasıyla dünyayı dolaşan Japon gezgin, Türklerin misafirperverliğine hayran kaldı haberi

El yazısı pratiğinin azalması dil ve hafızayı zayıflatabiliyor haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 11:32

El yazısı pratiğinin azalması dil ve hafızayı zayıflatabiliyor haberi

Medipol’den yumurta tüketiminin alzaymır üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 11:00

Medipol’den yumurta tüketiminin alzaymır üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi

Edirne Valisi Sezer, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 10:52

Edirne Valisi Sezer, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti haberi

Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi IBS Sigorta’dan Kaliforniya’daki yangınların sigorta sektöründeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi IBS Sigorta’dan Kaliforniya’daki yangınların sigorta sektöründeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi