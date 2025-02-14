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Bursa’da temizlik personeli bulduğu 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yetkililere teslim etti haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye temizlik personeli, yerde bulduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine ulaştırılması için Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.Mahmudiye Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada bir kes...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da temizlik personeli bulduğu 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yetkililere teslim etti haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye temizlik personeli, yerde bulduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine ulaştırılması için Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Mahmudiye Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada bir kese içerisinde ziynet eşyaları bulan Soner Aktepe, durumu hemen şeflerine bildirerek İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim etti.

Zabıta ekipleri, ziynet eşyalarının sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aktepe, “Bizler harama ve helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde.” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevlim, mesai arkadaşımız Soner, yerleri süpürürken bulduğu ziynet eşyalarını zabıtamıza teslim etti. Kendine yakışanı yapmışsın güzel kardeşim. Tebrik ederim.” sözleriyle personeline teşekkür etti.

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