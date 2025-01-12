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Bursa’da tır ile arabanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kapıkule Hudut Kapısı’nda bir yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi
Galata Köprüsü’nde balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı
İstanbul’da motosiklet kazasında ölen polis memuru Çanakkale’de son seyahatine uğurlandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Sancaktepe’de İETT otobüsüyle çarpışan arabadaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Parti Genel Lideri Ağıralioğlu, Kocaeli’de partililerle buluştu
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Tekirdağ’da kızını ve birlikte yaşadığı bayanı silahla öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu
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Bursa’da tır ile arabanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Bursa’da tır ile arabanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İslam K. (50) idaresindeki 54 KZ 758 plakalı mandalina yüklü tır, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet altı mevkisinde, Süleyman Candar'ın (55) kullandığı 16 CFL 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışırken, tır da 50 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Yaralılar sürücü Süleyman Candar ile Önder G. (55) ve Doğan Y. (43), itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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