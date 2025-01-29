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Bursa’da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.F.T. idaresindeki 16 MDM 97 plakalı otomobil, Yalova-Bursa Karayolu Çeltikçi altı mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan Sefer O. (52) idaresindeki 67 ...