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Bursa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi
Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi
Kocaeli’de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten şampiyonluk iddiası: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması’na katıldı: haberi
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi
“Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar” sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu haberi
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Bursa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Bursa-Harmancık yolu üzerinde Mehmet Bektaş idaresindeki 16 HCN 53 plakalı otomobil ile Yasin B. kontrolündeki 16 GJ 541 plakalı kamyonet...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bursa-Harmancık yolu üzerinde Mehmet Bektaş idaresindeki 16 HCN 53 plakalı otomobil ile Yasin B. kontrolündeki 16 GJ 541 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile Halil B. ve Ali B. araç içerisinde sıkıştı.

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Bektaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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