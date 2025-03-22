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Bursa’da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü haberi
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Bursa’da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.Harmancık-Balıkesir D230 kara yolunda seyreden Mehmet Ceylan (50) idaresindeki 16 APK 668 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuv...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü haberi

Bursa'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Harmancık-Balıkesir D230 kara yolunda seyreden Mehmet Ceylan (50) idaresindeki 16 APK 668 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü için 20 saat önce kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

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