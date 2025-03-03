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Bursa’da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2’si ağır 5 kişi yaralandı haberi
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Edirne’de Bulgaristan Başkonsolosluğunca “Ulusal Gün” resepsiyonu verildi haberi
Küçükçekmece’deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi
Tekirdağ’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı haberi
Uludağ’a isminin verilişinin 100. yılında çocuklar kayakla tanıştırılıyor haberi
TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi
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Bursa’da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2’si ağır 5 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.İlçeye bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde ilçe merkezine seyir halinde olan 16 ADM 671 plakalı otomobil, sürücüsünün dir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2’si ağır 5 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde ilçe merkezine seyir halinde olan 16 ADM 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Hüseyin R. (28) ve yolcular M.S. (31) ile Aladdin M. (29) kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, Yasin D. (35) ve Şaban E. (28) ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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