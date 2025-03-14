Paylaş

Bursa’da yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki sürücü yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya devrildi. Y.C. (20) idaresindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah kavşağı istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkıp tarlaya de...