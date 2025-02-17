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Rektörler, Trakya Kariyer Fuarı’nda dijital dönüşümün ve yapay zekanın önemini anlattı haberi
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Sakarya’da çevre farkınladığı için “Bu Şehir Hepimizin” kampanyası başlatıldı haberi
Güngören’de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü haberi
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Bursa’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan battıçıktısında Cenk D. yönetimindeki 16 BFZ 159 plakalı otomobil, çarptığı 45 NJ 34...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan battıçıktısında Cenk D. yönetimindeki 16 BFZ 159 plakalı otomobil, çarptığı 45 NJ 346 plakalı kamyonetin altına girdi.

Seyir halindeki iki otomobilin de karıştığı kazada, Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada Erdem olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer otomobillerdeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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