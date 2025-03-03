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İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi
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Uludağ’a isminin verilişinin 100. yılında çocuklar kayakla tanıştırılıyor haberi
TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi
Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi
Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi
Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi
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Bursalı sanayiciler ve iş insanları geleneksel iftarda buluştu haberi

BURSA (AA) - Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.Kentteki bir davet salonunda düzenlenen iftar programında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, ramazan ayının, yardımlaşm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursalı sanayiciler ve iş insanları geleneksel iftarda buluştu haberi

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen iftar programında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, ramazan ayının, yardımlaşma, bereket, nefsini terbiye etme, hoş görü, birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirtti.

İnsanı ölümsüz yapanın yaşadığı ömür değil, bıraktığı eserler ve fikirler olduğunu aktaran Küçükkayalar, “BUSİAD olarak bizler de geçmişten devraldığımız 47 yıllık birikimle geleceğimizi şekillendirmek için çalışıyoruz. Hizmetlerimiz ve sorumluluğumuz üyelerimize, Bursa'mıza ve ülkemize yöneliktir. Onların gelişimleri için gönüllü olarak çaba gösteriyoruz.” dedi.

Küçükkayalar, BUSİAD'ın Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) kanalıyla bağlı olduğu ve Türkiye'nin tamamında Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) çatısı altında örgütlenmiş olan sanayici ve iş insanları derneklerinin ortak söyleminin “Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm” olduğunu kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey da ramazanın beraberlik ve dayanışma duygularını yaşatan, hayatın her alanını aydınlatan çok önemli bir rehber olduğunu dile getirdi.

Bursa gibi güçlü bir kentin geleceğini inşa ederken sanayici ve iş insanlarıyla istişare ederek hareket etmenin çok önemli olduğunu anlatan Bozbey, “Bursamızın gücü, sanayicisiyle, çalışanıyla, işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, köylüsüyle yani toplumun tüm kesimleriyle omuz omuza vermesinden kaynaklanıyor. Dayanışma ruhu çok önemli.” diye konuştu.

Ortak akılla hareket edildiği takdirde Bursa'nın daha ileriye taşınabileceğini vurgulayan Bozbey, şunları kaydetti:

“Hayata geçirilen her projede, aldığımız her kararda sizlerin katkısını önemsiyoruz. Daima istişareye, konuşmaya, konular üzerinden tartışıp doğruyu bulmaya hazırız. Her platformda sizlerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Hedefimiz daha güçlü, sürdürülebilir ve 'Yeniden yeşil Bursa' vizyonunu gerçeğe dönüştürmek. Gerçekten arzumuz, isteğimiz her yönüyle güçlü bir Bursa. Ekonomisi sağlam, sanayisi rekabetçi, teknolojide öncü bir Bursa hedefimizdir. Bu gücün mimarlarından biri de üreten ve istihdam yaratan siz değerli sanayicilerimizin emekleridir.”

Bozbey, daha sonra katılımcılara “1/100.000 ölçekli Bursa çevre düzeni planı” sunumunu yaptı.

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