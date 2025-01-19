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Bilecik’te gönüllü gençler cami temizliyor
Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Sakarya’da bu yıl 165 milyon metreküp suyun arıtılması hedefleniyor
Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
Çanakkale’de “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi” düzenlendi
Sakarya’dan kısa kısa
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da tezgahların gözdesi hamsi ve çinekop
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden haç çıkarma töreni yapıldı

BURSA (AA) – Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2025. yıl dönümü dolayısıyla ayin ve denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Tirilye Kültür Merkezi'nde (eski Panayia Episkepsis- Aziz Vasiliyos Rum Ortodoks Kilisesi) düzenlenen töreni Kıdemli Metropolit Theoliptos yönetti.

Sabah saatlerinde başlayan ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı.

Theoliptos ile ayine katılan vatandaşlar, daha sonra Tirilye sahiline yürüdü.

Bu arada çok sayıda kişi, haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı.

Theoliptos'un duasının ardından iskeleden denize attığı haçı çıkarmak için teknede bekleyen kişiler suya atladı.

Victor Yavuz tarafından sudan çıkarılan haç, yetkililere teslim edildi. Metropolit Theoliptos, katılımcılara hediyeler vererek, onları tebrik etti.

Daha sonra katılımcılar, Tarihi Taş Mektep'te düzenlenen müzik dinletisini izledi.

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