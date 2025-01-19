Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden haç çıkarma töreni yapıldı

BURSA (AA) – Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2025. yıl dönümü dolayısıyla ayin ve denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Tirilye Kültür Merkezi'nde (eski Panayia Episkepsis- Aziz Vasiliyos Rum Ortodoks Kilisesi) düzenlenen töreni Kıdemli Metropolit Theoliptos yönetti.

Sabah saatlerinde başlayan ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı.

Theoliptos ile ayine katılan vatandaşlar, daha sonra Tirilye sahiline yürüdü.

Bu arada çok sayıda kişi, haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı.

Theoliptos'un duasının ardından iskeleden denize attığı haçı çıkarmak için teknede bekleyen kişiler suya atladı.

Victor Yavuz tarafından sudan çıkarılan haç, yetkililere teslim edildi. Metropolit Theoliptos, katılımcılara hediyeler vererek, onları tebrik etti.

Daha sonra katılımcılar, Tarihi Taş Mektep'te düzenlenen müzik dinletisini izledi.