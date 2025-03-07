Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü haberi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yenişehir ile kırsal Kozdere Mahallesi arasındaki yolda, Duygu Korkmaz (30) yönetimindeki 16 BPJ 226 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Korkmaz'ın 2 çocuk annesi olduğu, kaza sırasında işe gittiği öğrenildi.
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