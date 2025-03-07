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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü haberi
ŞOK Marketler’e “Kadın Dostu Markalar Farkındalık” ödülü haberi
Edirne Belediye Meclisinde üyeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı haberi
Damat Tween, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KDMP üyelerini bir araya getirdi haberi
Eyüpsultan’daki imam hatip öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele mesajı haberi
Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi
Edirne’de 7’den 70’e kadın orkestrası “Kadının T’elinden” adlı konserde müzik şöleni yaşattı haberi
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Yenişehir ile kırsal Kozdere Mahallesi arasındaki yolda, Duygu Korkmaz (30) yönetimindeki 16 BPJ 226 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı.Sağlı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü haberi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yenişehir ile kırsal Kozdere Mahallesi arasındaki yolda, Duygu Korkmaz (30) yönetimindeki 16 BPJ 226 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Korkmaz'ın 2 çocuk annesi olduğu, kaza sırasında işe gittiği öğrenildi.

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