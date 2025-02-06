Buse Bilim Koleji öğrencileri simülasyonlu eğitimle depremin etkilerini gözlemledi haberi

Buse Bilim Kolejinin ilkokul öğrencileri, yazılım ve kodlama dersinde geliştirdikleri deprem simülasyonuyla depremin etkilerini gözlemleyerek bilinç kazandı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde deprem farkındalığını artırmaya yönelik anlamlı bir projeye imza attı.

Proje kapsamında öğrenciler, üç boyutlu oyuncaklarla bir bahçe oluşturarak üç farklı ev modeli inşa etti. Ardından, kodlanabilir hub (bilgisayarlar arası bağlantı kurma aracı) ile kontrol edilen motor kullanılarak sarsıntılar oluşturuldu ve depremin yapılar üzerindeki etkileri gözlemlendi. Farklı şiddet seviyelerinde bazı ev modellerinin yıkılması, bazı yapıların ise ayakta kalması öğrencilerin depreme dayanıklı bina tasarımları üzerine düşünmelerini sağladı.

Deprem gerçeğini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan öğrenciler, yalnızca kodlama becerilerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda mühendislik prensiplerini öğrenerek yapı dayanıklılığı konusunda bilinç kazandı.

Problem çözme, analitik düşünme ve takım çalışması becerilerini de geliştiren öğrenciler, bilim ve teknolojiyi kullanarak gerçek hayattaki problemlere karşı nasıl çözümler üretebileceklerini deneyimleme fırsatı buldu.

6 Şubat depreminin acı hatırasını unutmamak ve benzer felaketlere karşı daha hazırlıklı olmak adına gerçekleştirilen proje, öğrencilerin STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanındaki ilgi ve yetkinliklerini artırmalarına da katkı sağladı.