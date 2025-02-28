Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuklara teravih sonrası hediye sürprizi haberi

Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazını kılan çocuklar, çıkışta sürpriz hediyelerle karşılaştı.

Camide yaklaşık 40 gönüllü tarafından 500 çocuğa yönelik “Teravih Vakti Gülümsetme Operasyonu” başlığıyla etkinlik düzenlendi.

Teravih namazı sonrası camiden çıkan çocukların ayakkabılarına sürpriz paketler ve uçan balonlar bırakıldı.

Ekibin koordinatörü Saliha Betül Yılmaz, ''Gülümsetme Operasyonu'' etkinliğine 2023 yılının ramazan ayında başladıklarını söyledi.

Yılmaz, ayakkabının içine hediye koyma eyleminin Anadolu'nun yanı sıra Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da yapıldığını, kendilerinin de bu geleneği yaşatmak için böyle bir yol izlediklerini anlattı.

Organizasyonlarına katılımın geniş olduğunu belirten Yılmaz, “Aklımıza ilk olarak uçan balon fikri geldi. Sürpriz paketlerimizde sağlıklı atıştırmalıklarımız ve kartlarımız var. Paketlerde ayrıca çocukların Doğu Türkistanlı ve Filistinli kardeşleriyle empati kuracakları mektuplarımız da bulunuyor. Geçen yıl sadece Çamlıca'da 500 çocuk için hazırlık yapmıştık. Şu ana kadar ülkemizdeki 26 şehir ile 5 ülkedeki yaklaşık 7 bin çocuğa dokunduk.” diye konuştu.

Yılmaz, bu akşam 500 çocuğu sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, ''Gülümsetme Operasyonu'' ekibi olarak etkinliği gelenekselleştirmek istediklerini söyledi.