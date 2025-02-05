Büyükçekmece’de lokantadaki palalı kavgada 2 kişi yaralandı haberi

Büyükçekmece'deki bir lokantada çıkan palalı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muratçeşme Mahallesi'nde lokanta işleten esnaf, Yunus Emre Caddesi'nde araçla hızla seyreden sürücüyü uyardı. Uyarıya tepki gösteren sürücü, bir süre sonra beraberindekilerle iş yerine geldi.

Elinde pala olan bir kişinin de aralarında bulunduğu şüpheliler ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada, elinde pala olan şüphelinin lokantaya girdiği ve içeridekilere tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.