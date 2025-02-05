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Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Sultangazi’de gecekondudan atölyeye sıçrayan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi
Sakarya’da depozito iade otomatları üretiliyor haberi
Yalova’da 2 anaokulu düzenlenen törenle açıldı haberi
Kocaeli’de “Hızır 41-Afet Mutfağı” kuruldu haberi
Sakarya’da 350 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi haberi
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Büyükçekmece’de lokantadaki palalı kavgada 2 kişi yaralandı haberi

- 4 şüpheli gözaltına alınırken, palalı zanlının lokantaya giriş anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Büyükçekmece’de lokantadaki palalı kavgada 2 kişi yaralandı haberi

Büyükçekmece'deki bir lokantada çıkan palalı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muratçeşme Mahallesi'nde lokanta işleten esnaf, Yunus Emre Caddesi'nde araçla hızla seyreden sürücüyü uyardı. Uyarıya tepki gösteren sürücü, bir süre sonra beraberindekilerle iş yerine geldi.

Elinde pala olan bir kişinin de aralarında bulunduğu şüpheliler ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada, elinde pala olan şüphelinin lokantaya girdiği ve içeridekilere tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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