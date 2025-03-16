Büyükçekmece’de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı haberi

Büyükçekmece'de bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Mart'ta Fatih Mahallesi'nde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan Faruk Yıldırım'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir görgü tanığının ifadesine başvuran ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden de zanlının eşkalini belirledi.

Hayatını kaybeden Yıldırım'ın alkol aldıkları yerde bulunan şişe üzerindeki parmak izinden şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, maktulle birlikte alkol aldıkları anlaşılan şüpheli A.I'yı olayda kullandığı silahla yakaladı.

Yapılan sorgulamasında 7 suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli A.I'nın ifadesinde, tartıştıkları için Faruk Yıldırım'a silahla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.