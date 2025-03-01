BYD’nin TANG modeli Türkiye’de satışa sunuldu haberi

BYD, amiral gemisi SUV modeli TANG'i, Türkiye pazarında satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 kişilik, dört tekerlekten çekişli elektrikli model, en üst donanım seviyesi “Flagship” ile tanıtıma özel olarak 3 milyon 675 bin liralık fiyatla satışa sunuldu.

Geniş iç hacmi, dikkat çekici tasarımı ve gelişmiş elektrikli araç teknolojileriyle öne çıkan model, bu ayın ilk haftasından itibaren BYD Showroomlarında yerini alacak.

Model, 108,8 kilovatsaat kapasiteli “Blade Batarya” teknolojisiyle 530 kilometreye kadar karma sürüş menzili sağlıyor. Çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle 380 kilovat (517 HP) güç üreten araç, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlıyor.

BYD TANG, 170 kilovat doğru akım (DC) şarj desteğiyle şirketin ürün gamındaki en yüksek şarj kapasitesine sahip modeli konumunda bulunuyor. Bataryası, yüzde 30'dan yüzde 80'e 30 dakikada şarj edilebiliyor.

“DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü” ile donatılan araç, farklı sürüş modlarıyla konfor ve performansı bir araya getiriyor. Yol koşullarını analiz eden sistem, süspansiyon sertliğini otomatik ayarlayarak her zeminde üstün sürüş konforu ve sürüş deneyimi sağlıyor.

– Nappa deri döşeme rengi

Türkiye'de antrasit gri, saf beyaz ve inci siyahı renk seçenekleriyle satışa çıkan modelin iç mekanında taba renkli Nappa deri döşeme tercih ediliyor. Elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklara sahip araç, üç sıra oturma düzeniyle konfor ve işlevselliği bir arada sunuyor.

Araçta bulunan “BYD Akıllı Kokpit Sistemi”, bilgi-eğlence deneyimini geliştirmek amacıyla 15,6 inç döndürülebilir dokunmatik ekran, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve “Snapdragon SA8155” çip setiyle donatıldı. BYD UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile grafik ve kullanım deneyimi geliştirildi.

Model, geniş iç hacmiyle farklı kullanım senaryolarına da uyum sağlıyor. 7 koltuklu kullanımda 235 litre, 5 koltuklu kullanımda 940 litre ve tüm arka koltuklar yatırıldığında 1655 litreye ulaşan geniş bir bagaj kapasitesi sunuyor.

Ayrıca, şirket, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bağlantılı servisleriyle birlikte “BYD Mobil Uygulaması”nı hayata geçirdi. Uygulama, Türkiye'deki BYD sahiplerine bağlantılı araç teknolojilerinin sunduğu konforu yaşatırken, dijital deneyimi de üst seviyeye taşıyor.

Şirketin güvenlik teknolojileriyle donatılan modeli, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak en yüksek güvenlik standartlarını karşıladı.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında kamera destekli Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi, Adaptif ve Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Hız Limit Bilgilendirme ve Kontrol Sistemi, Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanı, Kör Nokta Algılama Sistemi, Kapı Açma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Otonom Acil Durum Freni yer alıyor.

Ayrıca, model, Çekiş Kontrol Sistemi, Yokuş İniş Kontrolü, Ön ve Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemleri gibi donanımlarıyla hem sürücüler hem de yolcular için güvenlik deneyimi sunuyor.