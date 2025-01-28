SON DAKİKA
Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından haberi
Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi
Kocaeli’den kısa kısa haberi
TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi
Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından haberi
Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi
Kocaeli’den kısa kısa haberi
TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi
Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi

Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yöneticileri, 2025 yılı için yeni vizyon ve hedefler belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Huriye Ünal, Başkan Yardımcısı Hakan Görgülü, İl Ambulans Servisi Başhekimi Nuri Burkay Soylu ve İl Ambulans Servisi teknik birimi, 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, 2024 yılının genel değerlendirmesi yapılırken, 2025 yılına yönelik vizyon ve hedefler belirlendi.

İlgili Haberler

Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 15:32

Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi

Akbank’ın kurum içi girişimlere yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaştı haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 15:24

Akbank’ın kurum içi girişimlere yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaştı haberi

Tekirdağ’da bir kişi evinde ölü bulundu haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 15:16

Tekirdağ’da bir kişi evinde ölü bulundu haberi

Yemeksepeti, Altın Lider Ödülleri’nde çifte başarı elde etti haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 15:04

Yemeksepeti, Altın Lider Ödülleri’nde çifte başarı elde etti haberi

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kentte yürütülen çalışmaları inceledi haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 15:00

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kentte yürütülen çalışmaları inceledi haberi

GÜNCELEME – Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 14:48

GÜNCELEME – Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem haberi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısında konuştu: haberi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısında konuştu: haberi “Hakikat Öncesi-Pre-Truth” sergisi Teşvikiye Red Rouge Art Galeri’de açıldı haberi “Hakikat Öncesi-Pre-Truth” sergisi Teşvikiye Red Rouge Art Galeri’de açıldı haberi