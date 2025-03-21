Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

İsrail'in Aşdod Limanı'ndan İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na gitmek üzere yola çıkan, 100 metre boyunda ve 2 bin 936 groston ağırlığındaki Belize bayraklı “Greta” isimli konteyner gemisinin makineleri önceki gün, boğaz geçişi yaptığı sırada Yeniköy önlerinde arızalanmış, gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait “Kurtarma-18” römorkörü refakatinde Bozcaada açıklarında bekletilmişti.

Gemi, arızasının giderilmesi için kılavuz kaptan refakatinde, “Kurtarma-18” römorkörü yedeğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.