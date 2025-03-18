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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi
Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi
Kocaeli’de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten şampiyonluk iddiası: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması’na katıldı: haberi
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi
“Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar” sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu haberi
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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.Çanakkale Valiliği tarafından kutlama programı kapsamında yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Valiliği tarafından kutlama programı kapsamında yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişi, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum ve daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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