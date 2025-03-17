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“Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk” fotoğraf sergisi açıldı haberi
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İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Bayramı’nı kutladı haberi
Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi
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“Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk” fotoğraf sergisi açıldı haberi

- Gazeteci Vedat Açıkalın'ın 1975-1985 yıllarında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 110 yıl önce birbirleriyle kıyasıya çarpışan Anzaklar ile Türkler arasında savaş esnasında temeli atılan, daha sonra gelişen ve dededen toruna geçen dostluğun öyküsünü anlatıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk” fotoğraf sergisi açıldı haberi

Gazeteci Vedat Açıkalın'ın, “Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk” fotoğraf sergisi açıldı.

Avustralya'da 1974 yılında öğretmenlik yaptığı dönemde tanıştığı Anzak gazilerinin ve ölen Anzakların yakınlarını birbirleriyle tanıştırarak uzun soluklu projesine başlayan Açıkalın'ın sergisi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Çanakkale Belediyesi Sergi Salonu'nda fotoğrafseverlerle buluştu.

Avustralya'da İngilizce öğretmenliğinden istifa ederek gazeteciliğe başlayan, Anadolu Ajansı, Sipa Press, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah gazeteleri ile Hayat Mecmuası'nda çalışan Açıkalın, Çanakkale Savaşları'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Gelibolu Yarımadası'nda Türk ve Anzak gazilerinin buluşmalarına tanıklık edip fotoğraflarını çektiği o anları ölümsüzleştirdi.

Açıkalın'ın 1975-1985 yıllarında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 110 yıl önce birbirleriyle kıyasıya çarpışan Anzaklar ile Türkler arasında savaş esnasında temeli atılan, daha sonra gelişerek dededen toruna geçen dostluğun öyküsünü anlatıyor.

Her iki ülkenin gazilerinin ve yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına, Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, Avustralya Çanakkale Konsolosu Harry Hall ve davetliler katıldı.

Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Anzak gazilerinin buluşma anlarına tanıklık ederken, geçmişe gittiğini dile getirerek, “Özellikle Lone Pine Anıtı'nda çok duygulandılar, ağlayanlar oldu. O duygusal anları görünce siz de etkileniyorsunuz. Öyle trajik öyküler var ki…” diye konuştu.

Gazilerin çocuklarının ve torunlarının izini sürüp, evlerinde ziyaret ettiğini, uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği belge ve fotoğrafların yer aldığı bir kitabı basıma hazır hale getirdiğini belirten Açıkalın, ayrıca Gelibolu Yarımadası'nda daha kapsamlı bir fotoğraf sergisi açmak istediğini sözlerine ekledi.

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