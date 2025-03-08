SON DAKİKA
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Çanakkale’de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti haberi
Bayrampaşa’da iş yeri müdürünü yaralayan şüpheli yakalandı haberi
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Pegasus’tan Dünya Kadınlar Günü’ne özel sefer haberi
Tekirdağ’da polis ekipleri, kadın sürücülerin gününü kutladı haberi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi
Kocaeli’de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi haberi
AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Tekirdağ’da “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” sona erdi haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Çanakkale’de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti haberi
Bayrampaşa’da iş yeri müdürünü yaralayan şüpheli yakalandı haberi
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Pegasus’tan Dünya Kadınlar Günü’ne özel sefer haberi
Tekirdağ’da polis ekipleri, kadın sürücülerin gününü kutladı haberi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi
Kocaeli’de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi haberi
AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Tekirdağ’da “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” sona erdi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kentteki kadınlara karanfil dağıttı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla buluştu. Toplum Destekli Polislik Şubesi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kentteki kadınlara karanfil dağıttı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla buluştu.

Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polisler, çarşıda, pazarda, kordonda ve halk bahçesinde kadınlarla bir araya gelerek onlara içerisinde kutlama mesajları bulunan küçük mektuplar ve karanfil hediye etti.

İlgili Haberler

Üreten Kadınlar, CarrefourSA’da müşterilerle buluştu haberi
Yerel
8 Mart 2025, 16:00

Üreten Kadınlar, CarrefourSA’da müşterilerle buluştu haberi

Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi
Yerel
8 Mart 2025, 15:40

Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi

Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi
Yerel
8 Mart 2025, 15:20

Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi

Bilecik’te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Yerel
8 Mart 2025, 15:00

Bilecik’te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi

Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 14:54

Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi

Tekirdağ’da “Kadınlar Birlikte Güçlü” yürüyüşü düzenlendi haberi
Yerel
8 Mart 2025, 14:34

Tekirdağ’da “Kadınlar Birlikte Güçlü” yürüyüşü düzenlendi haberi

Sakarya’da öğretmenler devamsızlığa çözüm için proje hazırladı haberi Sakarya’da öğretmenler devamsızlığa çözüm için proje hazırladı haberi Bilecik’te telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi Bilecik’te telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi