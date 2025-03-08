Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kentteki kadınlara karanfil dağıttı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla buluştu.

Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polisler, çarşıda, pazarda, kordonda ve halk bahçesinde kadınlarla bir araya gelerek onlara içerisinde kutlama mesajları bulunan küçük mektuplar ve karanfil hediye etti.