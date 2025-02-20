SON DAKİKA
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi
Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi
ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi
Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi
Borsa İstanbul’da gong Balsu Gıda için çaldı haberi
Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi
Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi
ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi
Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi
Borsa İstanbul’da gong Balsu Gıda için çaldı haberi
Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Şarköy ilçesine geldi.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi

Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” Şarköy ilçesine geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Şarköy ilçesinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan müzeyi ziyaret edenler, savaş dönemine ait materyal, video ve savaş objelerini yakından inceledi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş, yaptığı açıklamada, müzenin 7 vitrinden oluştuğunu söyledi.

Müzenin iki gün boyunca ilçede ziyaretçilerini bekleyeceğini aktaran Karataş, “Müzemizin içinde 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve çeşitli görseller bulunmakta. Çanakkale ruhunu tüm halkımıza ulaştırmak amacıyla hazırlanan bu müzemizdeki eserler kronolojik sırayla sergileniyor. Müzeye tüm Şarköy halkını bekliyoruz.” diye konuştu.

Çanakkale
Savaş

İlgili Haberler

Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:40

Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi

Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:30

Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi

Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:30

Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi

Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:25

Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:14

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi

TEMSA, Yuka Yat iş birliğiyle elektrikli tekne dönüşümüne katkı sağladı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:14

TEMSA, Yuka Yat iş birliğiyle elektrikli tekne dönüşümüne katkı sağladı haberi

Kırklareli’nden kısa kısa haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi