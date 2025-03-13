Çanakkale şehitlerinin detaylı bilgilerine “Şehit Bilgi Kapısı Projesi”yle ulaşılacak haberi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan “Şehit Bilgi Kapısı Projesi” ile Çanakkale Savaşlarında şehit olan askerlerin savaştıkları cepheler, görev yaptıkları birlik ve kahramanlık hikayeleri gibi detaylı bilgilere kurulacak internet sitesinden erişilebilecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, projenin tanıtımı için Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşlarında şehit olan askerlere dair bilgilerin yer alacağı ve 2024 yılında başlayan projenin 3 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini anlattı.

İsmail Kaşdemir, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Milli Savunma Bakanlığı Lodumlu Arşivi ve Türk Kızılay Arşivi'nde yapılan detaylı ve titiz bir çalışmayla Çanakkale Cephesi'ne ait zayiat istatistik cetvelleri, zayiat cetvelleri, şehit subaylara ait mektup ve safahat belgeleri, hastane defterleri, sıhhi vukuat cetvelleri, tabur ve bölük seviyesinde sıhhiye cerideleri, sıhhi tesisleri gösterir askeri krokiler dahil 30 binden fazla belge tespit ettiklerini belirtti.

Söz konusu belgelerin Osmanlıcadan Türkçeye çevrildiğini bildiren Kaşdemir, şu bilgileri verdi:

“Çanakkale'yi geçilmez yapan zaferin mimarları aziz şehitlerimizle ilgili yeni bilgilere eriştik ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. 'Şehit Bilgi Kapısı Projesi' adındaki bu çalışmayla Çanakkale şehitlerimizin daha detaylı bilgilerine kavuşmuş olacağız. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımızın internet sayfasına yükleyeceğimiz bilgilerle Çanakkale şehitlerimizin yakınları, akrabaları, şehidimizle ilgili temel bilgileri girdikten sonra Çanakkale'deki şehidimizin Çanakkale'ye nasıl geldiği, hangi cephelerde savaştığı gibi bilgilere ulaşabileceğiz.

Ayrıca Çanakkale'de hangi birlikte görev yaptığı, komutanının kim olduğu, yaralanmışsa nerede yaralandığı, hangi işlemlere maruz kaldığı, nasıl tedavi edildiği ve kahramanlık hikayelerinin de yer aldığı, hatta Çanakkale Tarihi Alan'da hangi şehitlikte metfun bulunduğu, isminin nerede yazdığı, bu şehitliğe nasıl gidilebileceği, hangi yolların kullanılabileceği gibi birçok bilgiye sahip olma imkanına kavuşacaklar.”

– Projeyle 58 binden fazla şehidin detaylı bilgisine ulaşılacak

Kaşdemir, şu anda 2 bin 500 civarında şehidin detaylı bilgisine sahip olduklarının altını çizdi.

Yaklaşık 3 yıl sonunda 58 binden fazla şehidin detaylı bilgilerine kavuşma imkanına sahip olunacağını vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin kıymetli aileleri o şehidimize ait temel bilgileri girdikten sonra şehidimizle ilgili çok teferruatlı bilgiye ulaşmış olacak. Ortaya birçok yeni bilgi ve belge de çıkmış oldu. Yeni şehit isimleri çıkmış oldu. Çok özel kahramanlık hikayeleri de evraktan çıkmaya başladı. Bu çalışma bittiğinde Şehit Bilgi Kapısı'na girildiğinde bütün Çanakkale şehitleriyle alakalı teferruatlı bilgiye sahip olacağız. Bu çalışmanın sonunda Çanakkale Cephesi ile ilgili bütün belgeler okunmuş olacak. O yüzden çok heyecanlıyız, çok da istekliyiz.”

İsmail Kaşdemir, Çanakkale'yi geçilmez yapan şehitleri ve gazileri rahmetle andıklarını dile getirerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cevat Paşa'mızı, Seyit Onbaşı'mızı, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı, bütün o büyük kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız. Onların hatıralarını tarihe mal edip gelecek kuşaklara aktaracağız.” diye konuştu.