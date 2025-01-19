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Çanakkale’de “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi” düzenlendi
Sakarya’dan kısa kısa
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da tezgahların gözdesi hamsi ve çinekop
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
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Çanakkale’de “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi” düzenlendi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi” düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi”nde, pehlivan develer arenaya çıktı.

Lapseki Genç Deveciler Derneğince, Dalyan Halk Plajı arkasındaki alanda düzenlenen “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi”nde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 200 deve yer aldı.

Pehlivan develerin boy gösterdiği güreşler, seyirciler tarafından ilgi ve heyecanla izlendi.

Seyirciler bir taraftan renkli görüntülere sahne olan güreşleri izlerken diğer taraftan davul zurna eşliğinde piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Güreşlerin ardından dereceye giren develerin sahiplerine ödül verildi.

Deve

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