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Çanakkale’de 13 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da iftar programında konuştu: haberi
Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından haberi
Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi haberi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya’da basın mensuplarıyla buluştu haberi
Ece Gürel’e “Witchcraft eğitimi” verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi haberi
Sapanca Gölü’nün suyu, her ay laboratuvar kontrolünden geçiyor haberi
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Çanakkale’de 13 düzensiz göçmen yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Ayvacık'taki kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.Bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9'...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de 13 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Ayvacık'taki kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9'u çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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