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Çanakkale’de 19 polis aracı hizmete alındı haberi
Kocaeli’de bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kırklarelispor-Kocaelispor maçının ardından haberi
LÖSEV, ramazanda kanserle mücadele eden ailelere gıda kolisi ulaştıracak haberi
Bursa’da 47 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 4 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı haberi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası haberi
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Çanakkale’de 19 polis aracı hizmete alındı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan 19 yeni polis aracı hizmete alındı.Çanakkale İl Emniyet müdürlüğü tarafından 4 motosiklet ve 5'i trafik şubede görevlendirilmek üzere toplam 19 polis aracının hizmete alınması dolayısıy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de 19 polis aracı hizmete alındı haberi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan 19 yeni polis aracı hizmete alındı.

Çanakkale İl Emniyet müdürlüğü tarafından 4 motosiklet ve 5'i trafik şubede görevlendirilmek üzere toplam 19 polis aracının hizmete alınması dolayısıyla tören yapıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni araçlar sayesinde teşkilatın sahadaki gücünün artacağını söyledi.

Emniyet teşkilatının geçmişten bugüne kadar üstlendiği vatandaşların can ve malını muhafaza etme vazifesini başarıyla yerine getirdiğini belirten Toraman, şöyle konuştu:

“Çanakkale'de de bu manada vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. 2024 yılını genel değerlendirme yaptığımızda çok şükür Çanakkale'de huzurlu bir yıl geçirdiğimizi, hem suçların sayısında ciddi manada azalma yaşandığını buna karşılık suç işleyenlerin de hızla tespit ederek, olaylar aydınlatılarak, faillerini tespit ederek yargı mercilerine intikalinde büyük bir başarı sağlandı. Araması olan suçluların yakalanması için takibimiz devam etti. İnşallah 2025 yılında da aynı şekilde aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise teşkilatın daha modern ve personelin daha uygun ekipmanlarla hizmet etmesi için hem teknolojik hem de ekipman anlamında yenilenme ihtiyacı hissettiklerini belirterek, “Bu ihtiyaç çerçevesinde de kuvvetimize yeni katılacak araçlarımızla Çanakkale'yi daha huzurlu, daha güvenli bir yer yapmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından yeni araçlar şubelere teslim edilip göreve başladı.

Çanakkale

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