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Assos’ta 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu haberi
Çanakkale’de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı haberi
Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirme haberi
Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni rotası “orman banyosu” haberi
“Edirne badem ezmesi”nin AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi
Kırklareli’nde yoğun sis etkili oldu haberi
Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi
Edirne’de sis etkili oldu haberi
Sakarya’da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi
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Çanakkale’de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan ve 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini katıldığı bir televizyon programında anlatan S.Ö'nün tutuklanmasının ardından, Aydın'ın yeğeni A.Ö. olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı S.Ö'nün, Aydın'ın cesedinin Edirne'nin Keşan ilçesindeki arazide bulunduğunu belirtmesi üzerine 15 Ocak'ta 1 kilometrelik alanda arama çalışması yapılmış, zanlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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