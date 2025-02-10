Paylaş

Çanakkale’de 240 litre sahte içki ele geçirildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 240 litre sahte içki ele geçirildi.Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şü...