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Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kırklareli’nde “Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi” düzenlendi haberi
Edirne’de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
CHP Genel Başkanı Özel İBB’ye ziyaretinde basın mensuplarına konuştu: haberi
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Bursa’da temaslarda bulundu haberi
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Tekirdağ’da farkındalık maçı yaptı haberi
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Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.Bölgeye sevk edilen "KB-20" ve "KB-...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen “KB-20” ve “KB-115” botlarının ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 21'i çocuk 39 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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