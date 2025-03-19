Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen “KB-20” ve “KB-115” botlarının ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 21'i çocuk 39 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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