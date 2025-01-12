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Bahattin Sofuoğlu, birinci sefer yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası’nda sürpriz peşinde:
Çanakkale’de çaya düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu
Kocaeli’de kömür fabrikasında çıkan yangın denetim altına alındı
Bisiklet tamircisi “Pala Dayı”, 49 yıllık minibüsüyle nostaljiyi sokaklara taşıyor
Kırklareli’nde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü
Valide İnsani Yardım Derneğinden Afrika ve Gazze’ye “su” yardımı
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Çanakkale’de çaya düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Çanakkale’de çaya düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kocabaş Çayı'na düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu.

Biga'dan Çan'a seyir halinde olan 41 AFU 652 plakalı araba, bilinmeyen nedenle Çomaklı köyü yakınlarındaki Kocabaş Çayı'na düştü.

Araçta bulunan İlkehan Mert Salathan (21) yaralı halde arabadan çıkıp yürüyerek gittiği Çomaklı köyünde yardım istedi. Bunun üzerine Salathan, köye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Salathan'ın, arabada arkadaşı Ali Kağan Demir'in (21) de bulunduğunu söylemesi üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde misyonlu kurbağa adamlar, Kıyı Güvenlik dalgıçları, jandarma, AFAD ve itfaiye takımı bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Ali Kağan Demir'in bulunması için çayda ve etrafında arama çalışması başlattı.

Çan

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