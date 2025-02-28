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İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne’de törenle karşılandı haberi
Çanakkale’de dağlık alanda mahsur kalan köpek kurtarıldı haberi
Sakarya’da “Bağımlılığa Hayır: Sağlıklı Yaşam” etkinliği düzenlendi haberi
Edremit’te Köprülü Hamdi Bey’in Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesi okullarda anlatılacak haberi
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Çanakkale’de dağlık alanda mahsur kalan köpek kurtarıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de dağlık alanda mahsur kalan köpeği Çanakkale Belediyesi ekipleri kurtardı.Merkeze bağlı Serçeler köyünde dağlık alanda bir köpeğin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesine bağlı Veteriner İşler...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de dağlık alanda mahsur kalan köpek kurtarıldı haberi

Çanakkale'de dağlık alanda mahsur kalan köpeği Çanakkale Belediyesi ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Serçeler köyünde dağlık alanda bir köpeğin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesine bağlı Veteriner İşleri ve İtfaiye müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla kurtarılan köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale

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