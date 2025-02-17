SON DAKİKA
Sultangazi Belediyesi iftar sofralarını Balkan ülkelerine taşıyacak haberi
Çanakkale’de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi haberi
Sakarya’da geçen ay 928 araç trafikten men edildi haberi
Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi haberi
Çanakkale Milletvekili Gider, Hızır orucu programında vatandaşlarla buluştu haberi
Marmara Denizi’ndeki kirliliği önlemek amacıyla Çapraz Çayı’nda “yüzer bitki adaları” oluşturulacak haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kaçak 15 yapıyı yıktı haberi
Kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari kişi Gelibolu’da yakalandı haberi
Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülü Hamdi Bey Edremit’te anıldı haberi
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu haberi
Sultangazi Belediyesi iftar sofralarını Balkan ülkelerine taşıyacak haberi
Çanakkale’de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi haberi
Sakarya’da geçen ay 928 araç trafikten men edildi haberi
Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi haberi
Çanakkale Milletvekili Gider, Hızır orucu programında vatandaşlarla buluştu haberi
Marmara Denizi’ndeki kirliliği önlemek amacıyla Çapraz Çayı’nda “yüzer bitki adaları” oluşturulacak haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kaçak 15 yapıyı yıktı haberi
Kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari kişi Gelibolu’da yakalandı haberi
Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülü Hamdi Bey Edremit’te anıldı haberi
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi haberi

Çanakkale’de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021'den bu yana belirli aralıklarla görülen müsilajın Çanakkale kıyılarında deniz dibindeki durumu dalgıçlar tarafından görüntülendi.Kentte son 2 aydır özellikle lodosun etkisiyle ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi haberi

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021'den bu yana belirli aralıklarla görülen müsilajın Çanakkale kıyılarında deniz dibindeki durumu dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Kentte son 2 aydır özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj geniş alanda etkisini gösteriyor.

Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşırken Eceabat ilçesi sahili ile Kepez beldesinde de gözlendi.

Deniz salyası olarak da bilinen müsilajın dipteki durumu dalgıçlar tarafından kayda alındı.

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj nedeniyle “Marmara Deniz Eylem Planı” hayata geçirilmiş, bu kapsamda tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilmişti.

Deniz
Müsilaj

İlgili Haberler

AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever’den 8. Olağan Büyük Kongre’ye davet haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 14:14

AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever’den 8. Olağan Büyük Kongre’ye davet haberi

Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 13:54

Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi

Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 13:50

Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi

İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 13:44

İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 13:24

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi

Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 13:24

Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi

Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi