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Tekirdağ’da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti haberi
Çanakkale’de deve güreşi festivali düzenlendi haberi
Balıkesir’de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bilecik’te firarı hükümlü yakalandı haberi
Çınarcık’ta dairede çıkan yangın söndürüldü haberi
Balıkesir’de 182 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi haberi
Beylikdüzü’nde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 zanlı adliyede haberi
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Çanakkale’de deve güreşi festivali düzenlendi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi.Ayvacık Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen festivalde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200'e yakın deve güreşti.Binlerce vatandaşın h...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de deve güreşi festivali düzenlendi haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi.

Ayvacık Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen festivalde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200'e yakın deve güreşti.

Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde dereceye giren develerin sahiplerine ödül verildi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, etkinlikte yaptığı konuşmada, deve güreşleri festivalinin geleneksel hale getirildiğini ifade etti.

Değerlere sahip çıktıklarını vurgulayan Bayram, “Kültür turizmi olarak da değerlendirdiğimiz bu etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz.” dedi.

Yaklaşık 7 saat süren güreş festivalinin sonunda mücadelelerini kazanan develerin sahiplerine kupa verildi.

Etkinliğe, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Deve

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