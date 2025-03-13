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Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütün ürünleri ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin Çan'dan Biga'ya gelip toptan şekil...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütün ürünleri ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin Çan'dan Biga'ya gelip toptan şekilde açık tütün satışı yapacağını, H.Ç, R.Ç, İ.Ç. ve A.G'nin ise ev ve iş yerlerinde kaçak tütün imalatı ve satışı yaptıklarını tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonda M.K, H.Ç, A.G. İ.Ç. ile R.Ç, yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 327 kilogram kıyılmış bandrolsüz satışa hazır tütün, ⁠188 kutu tütün ile doldurulmuş makaron, ⁠568 dolu sigara paketi, ⁠36 kutu bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), ⁠500 bandrolsüz sigara paketi, ⁠3 otomatik sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.K, H.Ç, A.G. ile İ.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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