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Fatih’te cami müştemilatında çıkan yangın söndürüldü haberi
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Tekirdağ İkiz Göller kar yağışıyla beyaza büründü haberi
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Çanakkale’de park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki 6 araca çarparak kaçan 74 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde seyir halinde olan 17 KB 316 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç, park halindeki 6 araca çarptı....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı haberi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki 6 araca çarparak kaçan 74 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde seyir halinde olan 17 KB 316 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç, park halindeki 6 araca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilini bırakarak kaçan sürücüyü kısa sürede gözaltına aldı.

Alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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