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Çanakkale’de sağanak nedeniyle yıkılan köprünün yapımına başlandı haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Tekirdağ’da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi
Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi
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Çanakkale’de sağanak nedeniyle yıkılan köprünün yapımına başlandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken köprünün yapımına başlandı.İlçeye bağlı Koyunevi köyü sahilinde bulunan dere üzerindeki köprünün, dün etkili olan sağanak nedeniyle çökmesinin ardından Ayvacık Özel İ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de sağanak nedeniyle yıkılan köprünün yapımına başlandı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken köprünün yapımına başlandı.

İlçeye bağlı Koyunevi köyü sahilinde bulunan dere üzerindeki köprünün, dün etkili olan sağanak nedeniyle çökmesinin ardından Ayvacık Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ayvacık Kaymakamlığından yapılan açıkyamada, “Sağanak yağış sebebiyle Sokakağzı-Sivrice koyları arasında bulunan dere yatağımız içerisinde menfez yenileme çalışmaları başlamıştır. Ulaşıma kapatılan sahil yolu bağlantımız da en kısa sürede açılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Köprü ve menfez çalışmalarının yarına kadar tamamlanması planlanıyor.

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