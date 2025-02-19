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Çanakkale’de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor haberi
FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı haberi
Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi
İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi
Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi
Bursa’da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı haberi
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Çanakkale’de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ve kaçak alkol kullanan ve ü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı haberi

Çanakkale'de düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ve kaçak alkol kullanan ve üretenlere yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 bin 317 litre etil alkol, 234 litre kanyak, 70 litre kaçak rakı, 28,5 litre meyve likörü, 14 alkol kiti ve damıtma aparatı ile sanayi tipi gaz ocağı ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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