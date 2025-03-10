SON DAKİKA
Sakarya’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı haberi
Balıkesir’de devrilen tırın sürücüsü yaralandı haberi
PSM Atölye’nin “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere” oyunu 23 Mart’ta sahnelenecek haberi
Çanakkale’de tüfekle balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu haberi
Siemens’ten ABD’ye 10 milyar doları aşan yeni yatırım haberi
Yemeksepeti’nden Kaçmaz Fırsatlar kampanyası haberi
ÜNLÜ & Co, 2024’te 117,4 milyon lira net kar elde etti haberi
Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyen Saffet Gümüş Gelibolu’ya ulaştı haberi
Karaca “Red Carpet Collection” ile kırmızı halı davet yemeğinde yer aldı haberi
Şef Ömür Akkor, TikTok’ta iftar sofralarına özel tariflerini sunuyor haberi
Sakarya’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı haberi
Balıkesir’de devrilen tırın sürücüsü yaralandı haberi
PSM Atölye’nin “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere” oyunu 23 Mart’ta sahnelenecek haberi
Çanakkale’de tüfekle balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu haberi
Siemens’ten ABD’ye 10 milyar doları aşan yeni yatırım haberi
Yemeksepeti’nden Kaçmaz Fırsatlar kampanyası haberi
ÜNLÜ & Co, 2024’te 117,4 milyon lira net kar elde etti haberi
Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyen Saffet Gümüş Gelibolu’ya ulaştı haberi
Karaca “Red Carpet Collection” ile kırmızı halı davet yemeğinde yer aldı haberi
Şef Ömür Akkor, TikTok’ta iftar sofralarına özel tariflerini sunuyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’de tüfekle balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu haberi

Çanakkale’de tüfekle balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu haberi

- Polis ekipleri, yanında yaşlı bir kadın bulunan şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalışıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de tüfekle balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu haberi

Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli, kendisini ikna etmek isteyen kişiyi ateş ederek yaraladı.

Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi silahını bırakması ve teslim olması için müzakere çalışmaları devam ediyor.

İlgili Haberler

Çanakkale’de atık toplamada “akıllı” dönem başlıyor haberi
Yerel
10 Mart 2025, 13:10

Çanakkale’de atık toplamada “akıllı” dönem başlıyor haberi

Global Ports Holding, İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi
Yerel
10 Mart 2025, 13:04

Global Ports Holding, İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi

Vodafone Business, “Akıllı Fabrika” çözümüyle Yayla Agro’nun dijital dönüşümünü hızlandırdı haberi
Yerel
10 Mart 2025, 13:04

Vodafone Business, “Akıllı Fabrika” çözümüyle Yayla Agro’nun dijital dönüşümünü hızlandırdı haberi

Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi
Yerel
10 Mart 2025, 12:24

Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi

İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi
Yerel
10 Mart 2025, 12:20

İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi

Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi
Yerel
10 Mart 2025, 11:54

Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi

Çorlu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi haberi Çorlu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi haberi Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi