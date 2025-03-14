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Çanakkale’de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak haberi
Yapı Kredi Portföy’den Sağlık Sektörü Serbest Fonu haberi
Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele ediyor haberi
ÇOMÜ’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurettin Arslan atandı haberi
Kırklareli’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı haberi
Esenler’de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki 2 bina tahliye edildi haberi
Eleman.net’ten yapay zeka destekli “Başvuru Değerlendirme Asistanı” haberi
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper’den küresel enerji dönüşümü değerlendirmesi haberi
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Çanakkale’de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere, yüzde 75 hibeyle yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak.Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak haberi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere, yüzde 75 hibeyle yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 2022 yılında 29 bin dekar, 2023'te 24 bin dekar, 2024'te ise 28 bin 595 dekar alanda tohum dağıtılarak ayçiçeği üretiminin desteklendiğini anımsattı.

İl genelinde 280 bin dekarı aşan alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını belirten Demirhan, “2025 yılında 40 bin dekar alan için ayçiçeği üretiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. Projenin başvuruları başlamış olup son müracaat tarihi 20 Mart mesai bitimidir. İlgilenen üreticilerimizin Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

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