SON DAKİKA
Bilecik’te jandarma, vatandaşın ilacını ulaştırdı haberi
Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi
Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi
İstanbul’da “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu” düzenlendi haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya’da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
Küçükçekmece’de 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü haberi
İstanbul’da “Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” düzenlendi haberi
Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi
Bursa’da dalgıçlar Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilajı görüntüledi haberi
İstanbul’da “Sudan Krizi ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı düzenlendi haberi
Bilecik’te jandarma, vatandaşın ilacını ulaştırdı haberi
Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi
Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi
İstanbul’da “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu” düzenlendi haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya’da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
Küçükçekmece’de 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü haberi
İstanbul’da “Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” düzenlendi haberi
Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi
Bursa’da dalgıçlar Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilajı görüntüledi haberi
İstanbul’da “Sudan Krizi ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı düzenlendi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ve Biga ilçe emniyet müdürlüklerinin desteğiyle, uyuşturucu satış...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ve Biga ilçe emniyet müdürlüklerinin desteğiyle, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 214 gram skunk, 49,95 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Haberler

İstanbul merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 14:34

İstanbul merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı haberi

Edirne’de camiler ramazanda gül kokacak haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 14:34

Edirne’de camiler ramazanda gül kokacak haberi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir bazı ilçelere ziyarette bulundu haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 14:15

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir bazı ilçelere ziyarette bulundu haberi

Tekirdağ’da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 13:54

Tekirdağ’da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi haberi

Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 13:54

Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ’ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 13:40

Tekirdağ’ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor haberi

Nilüfer Belediyespor, Galatasaray’ı yenip Sultanlar Ligi’ne tutunmak istiyor haberi Nilüfer Belediyespor, Galatasaray’ı yenip Sultanlar Ligi’ne tutunmak istiyor haberi Şişli’de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı haberi Şişli’de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı haberi