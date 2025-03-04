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Çanakkale’de yanan ambulans kullanılamaz hale geldi haberi
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Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı haberi
Bursa’da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2’si ağır 5 kişi yaralandı haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig’de görünüm haberi
Bursalı sanayiciler ve iş insanları geleneksel iftarda buluştu haberi
Edirne’de Bulgaristan Başkonsolosluğunca “Ulusal Gün” resepsiyonu verildi haberi
Küçükçekmece’deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi
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Çanakkale’de yanan ambulans kullanılamaz hale geldi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yanan ambulans kullanılamaz hale geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale'ye giden ve içinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans, Assos Tüneli'nde ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de yanan ambulans kullanılamaz hale geldi haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yanan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale'ye giden ve içinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans, Assos Tüneli'nde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Araçtan inen sağlık personelleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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