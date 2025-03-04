Çanakkale’de yanan ambulans kullanılamaz hale geldi haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yanan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale'ye giden ve içinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans, Assos Tüneli'nde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Araçtan inen sağlık personelleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.