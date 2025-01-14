Çanakkale’de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınlarından etkilenen bölge sakinlerine, 5 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

İlçede geçen yıl çıkan orman yangınlarının akabinde vatandaşlara dayanak olunması emeliyle başlatılan, Gelibolu ve Eceabat İlçelerimizde Meydana Gelen Orman Yangınlarından Etkilenen Çiftçilere Zeytin Fidanı Dayanağı Projesi kapsamında, zeytin fidanı dayanağı sağlandı.

Çanakkale Valiliği himayesinde Çanakkale Vilayet Özel Yönetimi tarafından desteklenen ve Çanakkale Vilayet Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Büyükanafarta köyünde düzenlenen merasimde 39 üreticiye 5 bin zeytin fidanı teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, törende yaptığı konuşmada, 2024'te ziraî alanda ziyan oluşturan 45 yangının meydana geldiğini söyledi.

Bu yangınlarda 2 bin 500 dekar ekili ve dikili alan ile 3 bin 600 dekar hasat edilmiş tarım alanının ziyan gördüğünü belirten Türkarslan, “Haziran ayında Eceabat'ta çıkan yangında ise hububat ekili ve hasadı tamamlanmış 1600 dekar alan ile 1900 zeytin ağacı ziyan gördü.” dedi.

Proje kapsamında, Eceabat ve Gelibolu'da yangınlardan etkilenen üreticiler için yüzde 75 devlet katkılı 5 bin zeytin fidanı dağıttıklarını tabir eden Türkaslan, şunları kaydetti:

“Ayrıca yangın bölgesi için çalışma ve projelerimiz de devam edecektir. Edremit Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen fidanlar sahiplerine ulaştırıldı. Proje hem üreticilerin ziyanlarını telafi etmeyi hem de gelecekte mümkün yangınlara karşı doğal bir bariyer oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje sayesinde, ziraî üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının yanı sıra, orman alanları ile tarım yerleri ortasında kollayıcı bir yeşil jenerasyon oluşturulması hedeflenmiştir. Bu tıp felaketlerin bir daha yaşanmaması için daima birlikte dikkatli olmalıyız. Yangın görüldüğünde vakit kaybetmeden ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aranmalı, muhakkak anız yakılmamalıdır. Üreticilerimizin can ve mal güvenliği için resmi kurumlardan yapılan tüm ikaz ve açıklamaları dikkatle takip etmeleri hayati değer taşımaktadır. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Çanakkale bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Törene, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Özel Yönetim Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.