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ÇOMÜ akademisyenleri Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasını değerlendirdi haberi
Bilecik’te bayat ekmek ve yemek artıklarından mama üretiliyor haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, okul çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı haberi
Edirne’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Bahçelievler’de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında haberi
Pendik’te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılışında konuştu: haberi
İstanbul’da aracıyla makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada haberi
CHP İstanbul İl Başkanlığından okulların ikinci dönemine ilişkin basın açıklaması haberi
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Çanakkale’de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Çanakkale Şehit Celal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.Öğrencilerin ilk ders zilinin çalması heyeca...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Çanakkale Şehit Celal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin ilk ders zilinin çalması heyecanına ortak olan Hayta, okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Hayta, eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni dönemin tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

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