Çanakkale’deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberi

Çanakkale'de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, diğerlerine ise adli kontrol şartı uygulandı.

Önceki gün Barbaros Mahallesi'nde bulunan otelde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavga sonrası gözaltına alınan B.E, Y.E, İ.C.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y, T.C, Ş.Y. ve İ.Y. savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan T.C ve L.E. çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılırken, 8'ine ise adli kontrol şartı uygulandı.

– Olay

Kentteki bir otelde iki grup arasında kavga çıkmış, olayda Ş.Y. bıçaklanmış, İ.Y'nin ise aldığı balyoz darbesi nedeniyle parmakları kırılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen B.E, Y.E, İ.C.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y, T.C, Ş.Y. ve İ.Y. yakalanmış, gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında balyoz ve 3 tabanca ele geçirilmişti.